Imagini de coșmar surprinse în interiorul singurului spital funcţional din Fâșia Gaza, după atacul armatei israeliene | VIDEO

Purtătorul de cuvânt al IDF, Daniel Hagari, a declarat că armata israeliană are "informaţii credibile, din mai multe surse, inclusiv de la ostatici eliberaţi", potrivit cărora Hamas a ţinut anterior ostatici la acest spital şi este posibil ca trupurile ostaticilor decedaţi să fie în spital, relatează CNN, potrivit News.ro.

Hagari a declarat că forţele IDF "desfăşoară o operaţiune precisă şi limitată în interiorul spitalului Nasser".

"Ocupaţia israeliană ia cu asalt Complexul Medical Nasser şi îl transformă într-o cazarmă militară după ce a demolat zidul sudic şi a intrat pe acolo", a declarat dr. Ashraf Al-Qidra, purtător de cuvânt al Ministerului Sănătăţii din Gaza. El susţine că buldozerele militare israeliene sapă în gropile comune care au fost amenajate în interiorul complexului.

Acţiunile Israelului vin la o zi după ce sute de civili au fost forţaţi de forţele israeliene să părăsească spitalul, pe care îl foloseau ca adăpost. Un material video filmat marţi la spital arată coloane de fum în perimetrul acestuia, un buldozer israelian distrugând un zid din perimetrul spitalului şi un vehicul blindat intrând în incinta spitalului. Sunetul focurilor de armă poate fi auzit pe tot parcursul.

Medicii şi oficialii medicali spun că lunetiştii israelieni au împuşcat mortal mai multe persoane în timp ce acestea încercau să părăsească complexul spitalicesc în ultimele zile.

O lovitură israeliană ar fi ucis cel puţin o persoană şi a rănit "multe" altele după ce a lovit departamentul de ortopedie de la Complexul medical Nasser din sudul Fâşiei Gaza, potrivit Ministerului Sănătăţii condus de Hamas. "Tubul de oxigen a fost deteriorat şi oxigenul s-a scurs, ceea ce a dus la o scădere a presiunii oxigenului în Complexul Medical Nasser, în special în departamentul de terapie intensivă", a declarat ministerul.

Imagini împărtăşite cu CNN de către doctorul Ahmad Moghrabi din interiorul spitalului au arătat pacienţi însângeraţi, acoperiţi de praf, care erau plimbaţi cu scaune cu rotile pe un coridor, în timp ce se auzea şuieratul aerului comprimat.

Într-o altă înregistrare video, un bărbat cu faţa acoperită de sânge este transportat pe un hol întunecat.

Într-o înregistrare video filmată de jurnalistul Mohammad Salama, personalul spitalului poate fi văzut ajutând la mutarea pacienţilor dintr-o zonă avariată a unităţii. Porţiuni ale acoperişului s-au prăbuşit şi în aer pluteşte un praf gros. Pe unele holuri, luminile s-au stins.

BREAKING: LIVE VIDEO OF MOMENT ORTHOPAEDIC DEPT AT NASSER HOSPITAL IN KHAN YUNIS ATTACKED pic.twitter.com/8U1qad4A17