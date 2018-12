Imagini cu trenul care a dus sicriul lui George Bush Sr, o premieră în ultimii 50 de ani

Fostul președinte american George Herbert Walker Bush a fost înmormântat la biblioteca prezidențială din Texas.

Acolo își va dormi somnul de veci alături de soția lui, Barbara Bush, decedată în aprilie, și de fiica lor Robin, care s-a stins în 1953, la vârsta de 3 ani. Sicriul a fost dus pe ultimul drum cu un tren special, după o slujbă la biserica episcopală din Houston. Sute de americani s-au strâns pe drum să salute trenul.

Staruri de muzică country au cântat în cursul ceremoniei religioase unde au vorbit fostul secretar de stat, James Baker, precum şi George P. Bush - fiul fostului guvernator de Florida, Jeb Bush, şi nepot al preşedintelui defunct.

După slujbă, sicriul fostului preşedinte George H.W. Bush a fost condus pe ultimul drum cu un tren creat special pentru el. Locomotiva, vopsită la fel ca aeronava prezidenţială Air Force One, a fost denumită 4141, în onoarea celui care a fost cel de la 41-lea preşedinte al Statelor Unite.

A fost dorinţa lui Bush Senior includerea unui tren funebru ca parte a funeraliilor de stat, prin care s-a despărţit de această lume. O tradiţie începută cu Abraham Lincoln, dar la care nu s-a mai recurs, la funeraliile unui şef de stat american, de aproape 50 de ani.

POWERFUL: President H.W. Bush’s 1989 inaugural address is played over footage of his funeral train taking the former president to his final resting place. https://t.co/Gg0FeAaGOZ pic.twitter.com/oyXjV3HO2V — CBS News (@CBSNews) 6 decembrie 2018

WATCH: Thousands are lining the route for the train that is carrying George H.W. Bush to his burial site in College Station, Texas, video from Bush spokesperson Jim McGrath shows. pic.twitter.com/VKcZR4b9kK — NBC News (@NBCNews) 6 decembrie 2018



As George H.W. Bush's funeral train — a special locomotive dubbed the "Bush 4141" — made its way to his presidential library in College Station, Texas, crowds gathered beside the tracks to honor him https://t.co/RgjxcHzT0s pic.twitter.com/G5545Cv4B0 — CNN (@CNN) 6 decembrie 2018

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!