Imagini apocaliptice. Numărul victimelor inundațiilor din Grecia, Turcia și Bulgaria a crescut la 14

Mulți turiști români, prinși de intemperii, sunt nevoiți să rămână în zonele afectate, pentru că feriboturile nu circulă, iar drumurile sunt blocate. Până acum, inundațiile devastatoare din Grecia, Turcia și Bulgaria au făcut cel puțin 14 victime.

Tabloul lăsat în urmă de furtuna care a măturat regiunile centrale ale Greciei și insulele din Estul Mediteranei este de-a dreptul dezolant. Locuitorii care au reușit să scape cu bine din calea viiturii încearcă acum să recupereze câte cea din bunurile, în mare parte distruse. Iar veștile meteorologilor nu sunt bune deloc. Sunt anunțate ploi abundente și rafale violente de vânt în mai toată țara, inclusiv în zonele afectate deja.

Ploile torențiale au transformat străzile din centrul Atenei în râuri năvalnice. Imagini dramatice surprind momentul în care câțiva trecători sar în ajutorul unor femei luate de puhoaie. Inundațiile au blocat traficul și au lăsat multe zone din capitala Greciei fără energie electrică.

În peninsula Pelion, în Volos și în insulele Sporade, în special în Skiathos echipele de intervenție fac în continuare eforturi pentru a-i ajuta pe oamenii blocați în locuințe.

Localnici demoralizați încearcă să curețe străzile de resturi și noroi. Vântul care a bătut și miercuri cu forță a făcut imposibilă circulația feriboturilor, așa că românii sosiți cu mașina sau cu autocarul au rămas blocați pe insulă.

A fost chiar mai rău pentru cei care, înainte ca furtuna să se dezlănțuie, au apucat să urce pe un feribot. Vasul a fost ținut în larg aproape 24 de ore, întrucât nu a putut acosta în portul din Volos, devastat de vijelie. Potrivit datelor obținute de oficiul consular român de la administratia locală, responsabilii au decis să amâne debarcarea până la îmblânzirea condițiilor meteo.

Mirela Roman, corespondent PRO TV: „Din pacate, Skiathos este cu totul altă insulă decât cea pe care am văzut-o acum câteva zile. Drumurile sunt pline de noroi și tot felul de resturi aduse de torent. În orasul Skiathos o parte dintre locuitori nu au nici acum curent și apă potabilă. Unele taverne sunt în continuare închise. Feriboturile nu circulă nici azi, traficul aerian a fost reluat, dar feriboturile nu reușesc să ajungă aici pentru că vântul este foarte puternic”.

Marian Vulcan, turist: „Marea a distrus terase ce erau pe malul plajei, a intrat vreo 10 m în șosea, șoseaua a căzut, a luat câteva mașini pe care le-a prins parcate până acolo. Ajutam localinicii și facem curat, e noroiul până la genunchi. A venit cu aluviuni de pe munte, cu pământ specific structurii din Grecia”.

Două familii de români au reușit să plece din Volos înainte că viitura să blocheze totul. Ne-au povestit că au avut mare noroc.

Mihai Mateiciuc, turist: „Am observat că apele crescuseră și atunci am decis să plecăm, curent la cazare nu mai era de circa 2 -3 ore. Am trecut un dig de evacuare a apei dispre munți, era deja plin. Am zis că dacă reușim să ajungem pe autostradă pe o zonă safe, atunci vom anunța și proprietarul. La circa 15km de Volos era surpată o jumătate de bandă de mers, deci probabil la câteva ore este posibil să fi blocat drumul cu totul”.

Și bulgarii au început să strângă resturile lăsate în urmă de furtuna care a lovit bucata de litoral aflată la granița cu Turcia. Doi bărbați și două femei au pierit după ce viituri de aproape doi metri au măturat totul în cale, în zona orașului Țarevo.

Ivan Georgiev, corespondent BTV: „Șoselele sunt blocate, cel puțin trei poduri au fost distruse. Aceasta este imaginea de ansamblu, aici, la mai bine de 24 de ore de la ploile torențiale. Premierul însuși i-a avertizat pe oameni că apa de la robinet, în locuințe și hoteluri, nu este potabilă. În plus, e interzisă intrarea în apă pentru următoarele zile”.

Este dezastru și în Turcia. Două persoane și-au pierdut viața din cauza inundațiilor care au afectat Istanbulul. În metropola turcă transportul public este în continaure blocat. Iar potrivit autorităților peste 1.200 de locuinte, magazine și alte afaceri au fost distruse sau puteric avariate.

