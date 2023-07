Imagini apocaliptice din destinații îndrăgite de români pentru vacanțe: 47 de grade Celsius la umbră și incendii de vegetație

Milioane de oameni din toata Europa trăiesc o vară greu de îndurat. Toate orașele mari ale Italiei sunt sub cod roșu de caniculă, care îi amenință incluisv pe cei sănătoși și în putere, avertizează autoritățile.

În Sicilia și Sardinia, mercurul din termometre a urcat până aproape de 47 de grade Celsius, la umbră. În tot acest timp, incendiile de vegetație fac ravagii în Grecia. Și acolo au fost peste 44 de grade Celsius.

În Grecia, bătălia cu flăcările continuă pe mai multe fronturi: în Aticca - regiunea Atenei, în stațiunea Loutraki și, mai nou, în Corint și pe insula Rodos.

Cel mai mare și primejdios incendiu arde în regiunea Dervenochoria - cam la 30 km nord-vest de capitala elenă. Fumul poate fi văzut și în imaginile surprinse din satelit.

Pompierii români, care au primit miercuri întăriri, dar și cei maltezi luptă cu focul încă de la izbucnirea incendiului. Au acum și sprijin aerian. Sunt elicoptere și așa numitele bombardiere cu apă, trimise de Italia și Franța.

În alte părți, echipajele fac tot posibilul să împiedice flăcările să ajungă într-o zonă cu rafinării de petrol.

Iată ce a mai rămas după ce tăvălugul de foc a trecut peste localitatea Mandra.

Localnicii care au revenit in zona și-au găsit casele și bunurile pârjolite.

Localnic: „Acum două nopți am văzut că se apropie focul. Nu a fost niciun pompier pe aici. Nu au fost luate deloc măsuri de protecție. Ieri, la prânz, incendiul era cam la 5 kilometri de casele noastre. Am plecat cu toții din proprie inițiativă. Eu n-am văzut nicio mașină de pompieri pe aici. Nu am văzut vreun elicopter sau avion să zboare pe aici. Și, iată, totul a ars”.

Inclusiv Atena se sufocă sub cupola de căldură. Acropole dar și alte situri arheologiece vor fi închise patru ore pe zi.

Zeci de turiști au leșinat în ultimele zile din cauza arșiței, în timp ce vizitau celebrul monument istoric din centrul capitalei elene.

Româncă din Grecia: „Marea problemă, ca în fiecare an, rămâne incediile. Guvernul a decis ca orice formă de incendiu să fie rezolvată prin evacuări și închideri. Sunt parcurile închise, s-a luat decizia ca toate parcurile să fie inchise astfel încât să nu apară incendii și în parcuri”.

Valul de caniculă care sufocă o mare parte a Europei alternează cu vijelill năprasnice, una dintre ele devastând o pădure într-o regiune muntoasă din Italia.

Cu temperaturi de aproape 47 de grade Celsius, părți din insulele Sicilia și Sardinia au fost miercuri apogeul vipiei pe care presa italiană a descris-o drept "settimana infernale" - săptămâna iadului.

Româncă din Sicilia: „Este foarte, foarte cald. De exemplu, ieri, au fost 47 de grade, azi la fel. Dacă nu avem un aer condiționat, nu putem să supraviețuim. Bem foarte, foarte multă apa. Muncitorii pe câmp sunt terminați, nu mănâncă, nu se odihnesc. E foarte, foarte cald”.

23 de orașe italiene, inclusiv cele mari și cunoscute, au fost și miercuri sub cod roșu.

Corespondent SKY Newmedic: „Nu e doar căldura de la soare, este și cea care radiază din pământ. Aerul e încărcat și umed, greu de respirat”.

Roma a înregistrat miercuri recordul său termic - 41,8 grade Celsius. La umbră!

Româncă din Roma: „La Roma, în ultimii ani n-a fost niciodată atât de cald. Stăm toată ziua cu aerul condiționat pornit, dacă nu e pe aer, este pe dezumidificator”.

Ministerul Sănătății din Italia a solicitat unităților de primiri urgențe din întreaga țară să activeze așa-numitele "coduri de căldură", adică un grup separat de medici și asistenți care tratează persoanele cu simptome cauzate de căldură. Măsuri similare au fost luate la începutul anului 2020, când Italia a devenit epicentrul pandemiei de Covid în Europa.

Dr. Marco Falchi: „Ne așteptăm la și mai mulți pacienți în secțiile de urgență și terapie intensivă, cei care suferă din cauza expunerii la căldură sau cei care deja suferă de boli cronice agravate de temperaturile ridicate”.

Potrivit Ministerului italian al Sănătății, numărul pacienților care s-au prezentat la urgență cu simptome legate de căldură a crescut cu 20%.

Cum este abia iulie și recordurile din anii trecuți cad de la zi la zi, oamenii de știință se tem că 2023 va fi cel mai cald an de când au început să se țină evidența temperaturilor, la mijlocul secolului al 19-lea.

John Nairn, consilier pe probleme de căldură extremă în cadrul ONU: „Aceste evenimente vor continua să crească în intensitate, iar lumea trebuie să se pregătească pentru valuri de căldură care vor dura o perioadă mai lungă. Acestea vor avea un impact destul de serios asupra sănătății și a traiului de zi cu zi”.

Și în alte părți ale lumii, milioane de oameni sunt afectați de fenomene meteorologice extreme: de la temperaturi ridicate în Statele Unite și China, până la precipitații abundente în Asia de Est.

Dată publicare: 19-07-2023 19:11