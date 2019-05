Imaginea unică surprinsă de un satelit, în Coreea de Nord. „În ocean este o colecție”

Experții sunt de părere că aceste fotografii sunt „una la un milion”. În imagine se vede cum dâra de fum rămâne în urma rachetei.

Dacă ar fi fost vorba despre rachete balistice, ar fi trebuit să fie afectată în primul rând Coreea de Nord. Cu toate acestea, nu se știe cu exactitate ce a testat liderul nord-coreean, în urmă cu câteva zile.

Testul a avut loc pe coasta de est a Coreei de Nord și a fost asistat și de liderul Kim Jong-un.

„Este locul în care Coreea de Nord testează foarte multe rachete. Sunt lansate deasupra oceanului. La aproximativ 200 de kilometri de coastă, în ocean, este „o colecție” de rachete”, spune Jeffrey Lewis, expert de la Institutul Internațional Middlebury, din California, potrivit The Sun.

Lucky shot! Captured by @planetlabs Planetscope satellite at 0154 UTC (1054 local) on Saturday as it overflew Wonsan, North Korea. pic.twitter.com/g5QgVI8hJf