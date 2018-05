Imaginea jignitoare la adresa Turciei, publicată de fiul lui Netanyahu

Imaginea jignitoare vine în contextul în care între cele două țări este un război diplomatic după violenţele de luni din Fâşia Gaza.

Marți cele două țări și-au întrerupt relațiile diplomatice iar președintele Turciei, Recep Erdogan, și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au purtat o discuție aprinsă, pe Twitter, acuzându-se reciproc de abuzuri cu privire la drepturile omului.

Erdogan a descris violențele de luni numindu-le ”un genocid” şi a calificat Israelul drept ”un stat terorist”.

Ca răspuns, Netanyahu, a scris, pe Twitter, că preşedintele turc, fiind un susţinător al Hamas, "ştie totul despre terorism şi masacre”.

”Erdogan este printre cei mai mari susținători ai Hamasului și nu există nici o îndoială că el înțelege bine terorismul și masacrele. Eu sugerez să nu ne predice moralitatea".

Liderul de la Ankara a replicat că "Netanyahu este premierul unui stat apartheid care a ocupat un popor fără apărare, timp de 60 de ani, încălcând rezoluțiile ONU. El are sângele palestinienilor pe mâini și nu își poate acoperi crimele prin atacarea Turciei. Vrei o lecție de umanitate? Citiți cele 10 porunci", a încheiat președintele turc.

