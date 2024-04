Imagine spectaculoasă cu un vulcan puternic care a erupt. Ce ar putea însemna acest lucru pentru vreme și climă | FOTO

Erupțiile Muntelui Ruang au ejectat un nor masiv de cenușă și au trimis lava vulcanică la peste 20 metri în aer, conform estimărilor prin satelit – aproximativ cu șapte metri mai sus decât zboară de obicei un avion comercial, scrie CNN.

With Mount Ruang’s eruption a few days ago, sulphur dioxide from the volcanic ash has started to spread towards Malaysia.

Here are some precautions you should be taking ⚠️