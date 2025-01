Imagine rară cu sora lui Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, în care apare alături de doi copii, probabil ai săi | VIDEO

În această înregistare video a mass-media nord-coreene, Kim Yo Jong, una dintre personalităţile cele mai influente ale ţării, a fost reperată în compania a doi copii, o fată şi un băiat, în timp ce asista la spectacole de Anul Nou în Coreea de Nord. Ea poate fi văzută cum îl ţine pe băieţel de mână.

Regimul izolat de la Phenian nu a difuzat niciodată informaţii cu privire la situaţia familială a lui Kim Yo Jong. Serviciile de informaţii sud-coreene au explicat că verifică dacă aceşti copii din înregistrarea video sunt ai ei.

Ele au amintit că au dezvăluit deja în trecut elemente care sugera că Kim Yo Jong avea copii şi că cei filmaţi în înregistrarea video au o vârstă care corespunde informaţiilor mai vechi.

Ministerul sud-coreean al Unificării a declarat că este "neobişnuit" ca sora liderului nord-coreean să fie văzută cu copii.

