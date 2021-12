Iarnă neobșinuit de caldă în Alaska. S-au înregistrat temperaturi mai mari decât în România

Getty

O iarnă neobișnuit de caldă a adus temperaturi ce depășesc 15,5 grade Celsius în Alaska.

Pe insula Kodiak, temperatura aerului a atins duminică 19,4 grade Celsius, cea mai mare temperatură de lună decembrie înregistrată vreodată, potrivit omului de știință Rick Thoman de la Centrul de Evaluare și Politică Climatică din Alaska. Acesta spune că tot ce se întâmplă la nivel de climă este „absurd”.

URMA analysis (maximum temperature) shows the warm spot on Kodiak, Alaska amazingly in the 60s on Sunday.

How did this happen? pic.twitter.com/nqMZA7eEND — Ryan | Forecast (@RyanMaue) December 28, 2021

Temperaturile înregistrate în decembrie, în zonă, sunt extreme: 18,3 C pe aeroportul din Kodiak, 16,6 C în Cold Bay și cel puțin 8 zile cu temperaturi de peste 10 C în orașul Unalaska. Pe 25 decembrie au fost înregistrare 13,3 C - cea mai caldă zi de Crăciun din Alaska, potrivit The Guardian.

Temperaturile neobișnuit de calde duc la cantități masive de precipitații. Zona Fairbanks a fost lovită de cea mai puternică furtună din 1937 și până în prezent.

În mod normal, decembrie este o lună uscată în Alaska deoarece aerul, de obicei rece, nu poate reține multă umiditate.

Din cauza temperaturilor crescute, ploile au făcut ravagii pe drumurile din Alaska.