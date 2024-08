Hezbollah a lansat drone explozive. Aeroportul din Tel Aviv, închis temporar. Este „situație de urgență”

Hezbollah anunţă că şi-a început răspunsul pentru moartea comandantului militar al grupării teroriste, Fuad Shukr, ucis într-un atac al forţelor de apărare israeliene luna trecută.

Într-o declaraţie, Hezbollah spune că a lansat mai multe drone explozive asupra Israelului, vizând situri militare.

Postul de televiziune Al Arabiya, deţinut de Arabia Saudită, relatează că până în prezent au fost lansate peste 100 de rachete din Liban către nordul Israelului, potrivit The Times of Israel.

„Cu puţin timp în urmă, IDF a descoperit că organizaţia teroristă Hezbollah se pregătea să lanseze rachete către teritoriul israelian”, a declarat Hagari.

„Într-un act de autoapărare, pentru a înlătura aceste ameninţări, IDF loveşte ţinte teroriste din Liban, de unde Hezbollah plănuia să îşi lanseze atacurile asupra civililor israelieni”, a continuat Hagari.

Aeroportul Internaţional Ben Gurion din Tel Aviv a fost închis temporar duminică dimineaţa, au anunţat oficialii.

„Din cauza situaţiei de securitate, plecările din această dimineaţă de la Tel Aviv vor fi întârziate şi nu vor decola în următoarele câteva ore. Zborurile în drum spre Israel vor fi îndrumate să aterizeze pe aeroporturi alternative din regiune”, a declarat Autoritatea Aeroporturilor din Israel.

Ministrul apărării Yoav Gallant a declarat situaţie de urgenţă în Israel pentru următoarele 48 de ore, relatează The Times of Israel. "Situaţia specială de pe frontul intern" permite Comandamentului Frontului Intern al IDF să emită restricţii, precizează publicaţia.

Premierul Benjamin Netanyahu a convocat cabinetul de securitate pentru duminică, la ora locală 7:00, a anunţat Biroul său.

Numerous Iron Dome interceptions seen over the Western Galilee. https://t.co/TeaHp7g7mE pic.twitter.com/1r9gHGtMeB