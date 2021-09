Haosul continuă pe străzile din Melbourne: Sute de oameni arestați, poliția a dat cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc

Doar în primele ore ale protestului de miercuri poliția a arestat peste 200 de persoane.

Comisarul adjunct al poliției din Victoria, Ross Guenther, a declarat că tuturor celor arestați li se vor da amenzi, punctând că unii au fost acuzați de infracțiuni mai grave, notează The Age.

Comisarul a punctat că în total au fost date 300 de amenzi, conform 9News.

El a punctat că protestarii au aruncat cu diverse obiecte în polițiști, printre care mingii de golf, baterii sau sticle. Doi polițiști au fost răniți la cap de sticle atuncat de protestatari.

Pentru a dispera mulțimea polițițiștii au dat cu gaze lacrimogene și au tras cu gloanțe de cauciuc.

Protestarii, cei mai mulți echipaţi în ţinută de şantier, au invadat în ultimele zile diverse zone din oraș și spun că o vor face și zilele următoare.

Melbourne este în carantină strictă de câteva săptămâni. După ce unele focare au fost descoperite pe diverse șantiere, autoritățile au decis să închidă aproape toate șantierele.

