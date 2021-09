ArestÄƒri la Sydney ÅŸi Melbourne, dupÄƒ manifestaÅ£ii Ã®mpotriva restricÅ£iilor. Cinci poliÈ›iÈ™ti au fost cÄƒlcaÈ›i Ã®n picioare

Poliţia din statul australian Victoria a precizat că cinci poliţişti au trebuit spitalizaţi, după ce au fost trântiţi la pământ şi călcaţi în picioare.

În jur de 700 de oameni au reuşit să se adune în diferite zone ale oraşului Melbourne, în contextul în care 2.000 de poliţişti au făcut ca centrul oraşului să fie inaccesibil, instalând baricade şi puncte de control. Transportul public şi aplicaţiile de ride sharing au fost suspendate în oraş.

AUSTRALIA: People in Melbourne break through police lines as they protest against coronavirus restrictions. pic.twitter.com/sJ0s1Y4EgA