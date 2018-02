Haos pe străzile din Philadelphia, după finala Super Bowl. Magazinele, luate cu asalt de huligani

Aceasta a învins cu scorul de 41-33 formaţia New England Patriots, deţinătoarea trofeului, duminică seara la Minneapolis, în ediţia 2018 a Super Bowl-ului, marea finală a NFL, la care au asistat 73.000 de spectatori.

După victoria neașteptată a acestora, pe străzile din Philadelphia s-a dezlănțuit haosul. Aproximativ 8000 de oameni au ieșit pe străzi, unde au fost întâmpinați de poliție.

Felinarele de pe strâzi au fost doborâte, circulația oprită, iar oamenii au invadat magazinele strigând ”totul este gratuit”, pentru a sărbători marea victorie.

People yelling “Everything is free,” looting, trashing this gas station. Damn it, Philly we better than this. pic.twitter.com/WecXaAmrFh

Forțele de ordine, echipate cu căști și armuri, s-au declarat neputincioase în fața miilor de oameni care au provocat haos pe străzi.

Imagine being one of the people in the City if Philadelphia who actually have a taxpaying career to wake up to attend tomorrow.

Imagine having to live around animals like this.#Philadelphia#PhillyPhilly#PhillyLootCrew#phillyriot#PhiladelphiaEaglespic.twitter.com/Fmu54WRceo