Haos în Parlamentul de la Kiev. O deputată din partidul lui Zelenski cere demiterea „Generalului de Fier” al Ucrainei

"Dacă conducerea militară nu poate oferi niciun plan pentru 2024 şi dacă toate propunerile lor de mobilizare se rezumă la a avea nevoie de mai mulţi oameni fără nicio propunere de schimbare a sistemului militar, atunci această conducere ar trebui să demisioneze", a declarat Mariana Bezuhla, vicepreşedintă a Comisiei pentru Securitate Naţională din parlamentul ucrainean şi membră a partidului Slujitorul Poporului, într-o postare pe Facebook, relatează The Guardian, citată de News.ro.

"Armata a spus pur şi simplu că trebuie să ia cel puţin 20.000 de cetăţeni pe lună. Această problemă a luat amploare în vară, atât la Cartierul General, cât şi în Parlament, atunci când s-a planificat bugetul pentru 2024. Am întrebat pentru ce să planificăm? Cum vedeţi războiul? De ce să creăm o brigadă în loc să le încadrăm pe cele existente? Cât va costa o brigadă, o brigadă nouă? (...) Cum rămâne cu unităţile de luptă? Trebuie să bugetăm rotaţia şi demobilizarea? Cum rămâne cu instruirea? Cum rămâne cu rotaţiile? (...) Această discuţie nu a fost publică, dar tensiunea creştea, iar acum situaţia este de aşa natură încât, dacă conducerea militară nu poate oferi NICIUN plan pentru 2024, iar toate propunerile lor de mobilizare se rezumă la faptul că este nevoie de mai mulţi oameni, fără NICIUN fel de propuneri de schimbare a SISTEMULUI AFU (forţele armate ucrainene - n.r.), atunci această conducere trebuie să plece”, a scris Bezuhla duminică.

Zelenski a tot demis comandanți

Acestă solicitare intervine după un dezacord devenit public între preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi şeful Statului Major, generalul Valeri Zalujni, supranumit și „Generalul de Fier”, cu privire la faptul că starea războiului a ajuns în impas, după puţine progrese de ambele părţi în decursul a numeroase luni, în ciuda contraofensivei ucrainene de peste vară, de la care erau mari aşteptări. Zalujni a declarat pentru The Economist că nu va exista o victorie "profundă şi frumoasă", evaluare cu care Zelenski nu a fost de acord.

De altfel, după ce în septembrie l-a schimbat pe ministrul Apărării, Zelenski a început să facă în ultimul timp o serie de demiteri de comandanţi.

La 7 noiembrie, deputatul Volodimir Ariev, citând o "sursă de încredere", a publicat informaţii potrivit cărora ministrul apărării Rustem Umerov ar fi înaintat o "cerere către comandantul suprem (preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski)" pentru demiterea lui Zalujni, potrivit publicaţiei The New Voice of Ukraine. Canalele ruseşti au amplificat postarea lui Ariev. Ulterior, Ariev a retractat declaraţia, citând "multe alte surse" care, potrivit acestuia, contraziceau afirmaţiile "sursei" iniţiale. În aceeaşi zi, Umerov a denunţat declaraţia lui Ariev pe Facebook ca fiind o dezinformare. Umerov a afirmat că "politicieni fără scrupule încearcă astăzi să divizeze societatea ucraineană", comparând aceste acţiuni cu cele ale propagandiştilor ruşi.

