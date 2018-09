Haos în Japonia, cauza de taifunul Jebi. 11 oameni au murit și sute sunt răniți. VIDEO

Agerpres

Taifunul Jebi, care a lovit marţi Japonia, a lăsat în urmă 11 morţi, peste trei sute de răniţi, numeroase pagube materiale şi haos pe Aeroportul Internaţional Kansai, relatează AFP, preluat de Agerpres.

"Acest taifun a provocat pagube însemnate, în special în regiunea Osaka", a subliniat premierul Shinzo Abe, care a promis că vor fi depuse "eforturi maxime pentru tratarea acestei situaţii şi pentru a se repune în funcţiune infrastructura".

Taifunul Jebi, al 21-lea din acest sezon, cu viteze ale vântului în zona centrală de peste 160 de kilometri la oră şi de 220 de kilometri la oră la periferie, a traversat arhipelagul de la sud-vest la nord, slăbind în intensitate pe parcurs până la nivel de furtună în larg.

The strongest typhoon to make landfall in Japan in 25 years hit the country today, causing storm surges and lashing buildings with heavy wind and rain https://t.co/a8tGyTdfA7 pic.twitter.com/lFusfQBe5j — CNN International (@cnni) September 4, 2018

Jebi a fost clasificat în categoria taifunurilor "foarte puternice", care rareori afectează în mod direct Japonia. Acesta este primul de acest tip care atinge zona de uscat din arhipelag după 1993.

Typhoon Jebi is the strongest typhoon to make landfall in Japan in 25 years, tipping over cars and trucks in Osaka https://t.co/ehxOzDU9U6 pic.twitter.com/BANiBaVUSO — CNN International (@cnni) September 4, 2018

Cu toate acestea, fenomenul nu a fost cel mai grav din ultimul deceniu. În octombrie 2013, ciclonul Wipha a provocat moartea a 43 de persoane, în timp ce 82 de morţi şi 16 de dispăruţi au fost înregistraţi după trecerea unui alt taifun, Talas, în septembrie 2011, an marcat totodată de cutremurul şi tsunami-ul din martie, aminteşte AFP.

Japan's deadly typhoon is the worst in 25 years https://t.co/45z6Ivveea @ReutersTV pic.twitter.com/Yge7cgCjGQ — Reuters Top News (@Reuters) September 4, 2018

Regiunea Osaka a fost cea mai grav afectată de această dată. Sute de case au fost distruse total sau parţial, mai mulţi stâlpi, copaci, dar şi macarale s-au prăbuşit, unele acoperişuri au fost luate de vânt - cum a fost cazul în gara Kyoto -, iar numeroase vehicule au fost avariate.

Aeroportul Internaţional Kansai (Kix), situat pe malul mării pe o insulă artificială din largul oraşului Osaka, a fost inundat şi închis, trei mii de pasageri şi sute de angajaţi rămânând blocaţi în interiorul clădirii după ce podul care leagă zona de continent a fost avariat de un petrolier încastrat accidental în parapet.

Persoanele rămase în aeroport au petrecut noaptea în terminale, fără electricitate sau aer condiţionat, conform declaraţiilor difuzate de postul de televiziune NHK. "Sincer, m-am temut pentru viaţa mea", a spus unul dintre angajaţii afectaţi.

Miercuri dimineaţă, navele feribot au transportat toate persoanele pe Aeroportul Kobe, situat spre vest, deoarece Kix, care primeşte în mod obişnuit, în medie, patru sute de zboruri şi 78.000 de pasageri pe zi, nu a putut fi redeschis.

Această infrastructură joacă, de asemenea, un rol important în transportul de mărfuri. În total, peste 355 de companii şi aproximativ 17.000 de angajaţi îşi desfăşoară activitatea în acest loc.

În întreaga ţară, companiile aeriene, care au renunţat marţi la aproximativ opt sute de zboruri, au anulat alte circa 160 de curse miercuri, potrivit cifrelor compilate de NHK.

Traficul feroviar a revenit la normal.

Până la 2,4 milioane de gospodării şi clădiri diverse au rămas fără electricitate. Furnizarea energiei electrice a fost restabilită pentru mai bine de jumătate dintre acestea la primele ore ale zilei de miercuri.

Au fost emise recomandări şi ordine de evacuare, care nu au fost urmate în toate cazurile, pentru 1,2 milioane de locuitori, iar 16.000 dintre aceştia şi-au petrecut noaptea în adăposturi, potrivit agenţiei de presă Jiji.

Suspendarea din precauţie, pe tot parcursul zilei de marţi, a numeroase curse pe calea ferată din vestul ţării a determinat companiile să solicite angajaţilor să rămână acasă, iar majoritatea magazinelor şi a şcolilor au rămas închise, contribuind astfel la reducerea numărului de victime şi pagube, conform specialiştilor.

Traficul rutier a devenit aproape imposibil după ce maşinile de mare tonaj nu au reuşit să reziste forţei vântului, iar vehiculele uşoare au fost împinse de vânt zeci de metri sau au fost răsucite.

Rafalele de vânt au lovit şi zona Tokyo (spre est) unde au fost înregistrate unele daune materiale înainte ca cerul să redevină senin iar căldura sufocantă să se întoarcă.

Deşi arhipelagul nipon este afectat cu regularitate de intemperii, anul 2018 a fost deosebit de dificil până acum din acest punct de vedere. În urmă cu o lună şi jumătate, ploi record care au căzut în sud-vestul ţării au provocat inundaţii catastrofale şi viituri care au ucis 220 de persoane.

Un val de căldură, însoţit de o mare umiditate, s-a abătut apoi în iulie asupra Japoniei, ucigând peste 119 persoane, în timp ce alte 49.000 au fost spitalizate.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer