Hamas a lansat un atac cu rachete asupra Ierusalimului ca "răspuns la masacrele sioniştilor asupra civililor" | VIDEO

Aripa armată a Hamas a indicat într-un comunicat că a lansat rachete către Ierusalim "în răspuns la masacrele sioniştilor asupra civililor".

Jurnalişti ai AFP au văzut cel puţin două rachete interceptate de sistemul de apărare antiaeriană israelian şi au auzit trei deflagraţii.

Potrivit armatei israeliene, şase rachete au fost trase asupra Ierusalimului, trei fiind interceptate.

Hamas fires rockets towards Al Aqsa mosque in Jerusalem, and Israel's Iron Dome is defending it.

Hamas is the greatest obstacle of peace.

