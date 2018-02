Guvernul Malaysiei, ironizat după ce a folosit un cocoș care ”latră” pentru a onora Anul Câinelui

Conform zodiacului chinezesc, Anul Cocoșului tocmai s-a încheiat, începând astfel Anul Câinelui.

Astfel Guvernul Malaysiei a ales să le ureze oamenilor un prosper An al Câinelui, însă prin imaginea unui cocoș care ”latră”, conform onomatopeelor afișate, scrie BBC.

Oficialii și-au cerut scuze pentru „eroarea tehnică”.

Ministry's CNY ad features 'barking' rooster https://t.co/cmt9gOrEs1 Under BN , rooster can bark. Next year, it can grunt and oink. This is why Msia must Ubah in 14GE! pic.twitter.com/0YqPo4rZQD

Malaysia este o țară în care aproape un sfert din populație este musulmană, iar musulmanii consideră câinii animale murdare, astfel că mulți s-au gândit la faptul că autoritățile au vrut pur și simplu să evite imaginea unui câine, pentru a nu jigni populația de această religie.

Pe Facebook, un utilizator a numit intenția guvernului stupidă, în timp ce altul a spus că este o „rușine națională”.

The ministry may have issued a “million apologies” for its mistake, but the damage has been done. We have become a laughing stock, and prompted CNN to feature our barking rooster in their news bulletins. https://t.co/0yyKiBm6dv pic.twitter.com/waQRk6hMNy