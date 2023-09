Greva scenariştilor de la Hollywood s-a încheiat după 148 de zile. Ce au obținut în urma negocierilor

Liderii Sindicatului Scriitorilor din America au votat în unanimitate să autorizeze membrii săi să se întoarcă la muncă, în urma acordului provizoriu la care au ajuns negociatorii sindicatului şi studiourile şi serviciile de streaming de la Hollywood, punând capăt efectiv grevei de luni de zile care a paralizat industria.

„Board-ul WGAW şi Consiliul WGAE au votat, de asemenea, pentru ridicarea ordinului de restricţie şi încetarea grevei începând de miercuri, 27 septembrie, la ora 12:01 am PT/3:01 am ET. Acest lucru le permite scriitorilor să se întoarcă la muncă în timpul procesului de ratificare, dar nu afectează dreptul membrilor de a lua o decizie finală privind aprobarea contractului", a scris WGA online.

Acordul provizoriu, la care s-a ajuns la începutul acestei săptămâni, marchează un punct de cotitură pentru studiourile de film şi televiziune de la Hollywood, după ce atât WGA, cât şi SAG-AFTRA, sindicatul care îi reprezintă pe actori, au intrat în grevă în această vară pentru a lupta pentru salarii mai mari şi protecţii împotriva inteligenţei artificiale.

Ce au obținut scenariștii

Contractul care va expira în mai 2026 include creşteri salariale, beneficii mai bune, protecţii împotriva folosirii de către studiouri a inteligenţei artificiale, garanţii pentru compensaţii pentru streaming, condiţii de angajare pe o durată mai lungă şi alte avantaje.

Salariul minim al majorităţii scriitorilor va creşte imediat cu 5%, cu încă 4% în mai 2024 şi cu încă 3,5% în mai 2025. Contribuţiile la fondul de sănătate vor creşte cu o jumătate de punct procentual, ajungând la 12% din câştigurile declarabile ale companiilor. Iar scriitorii care lucrează la acelaşi scenariu nu vor mai fi nevoiţi să împartă contribuţiile la pensie şi la sănătate.

Scriitorii s-au arătat deosebit de îngrijoraţi de creşterea streaming-ului, deoarece pierd din drepturile reziduale pe care emisiunile de televiziune tradiţionale le plăteau atunci când erau reluate.

Pentru marile proiecte de streaming, şi anume producţii de lung metraj cu un buget de cel puţin 30 de milioane de dolari, remuneraţia minimă a scriitorilor pentru o poveste şi un telejurnal va creşte cu 18%, ajungând la 100.000 de dolari.

Plăţile minime reziduale pentru producţiile de streaming cu buget mare vor creşte cu peste un sfert, iar alte remuneraţii reziduale pentru serviciile video la cerere vor aduce un bonus de 50% scriitorilor atunci când emisiunile sunt vizionate de o cincime din abonaţii interni în primele trei luni de derulare a proiectului.

Aceasta înseamnă că scenariştii ar putea lua acasă mai mult de 9.000 de dolari pentru un episod de o jumătate de oră şi mai mult de 16.000 de dolari pentru un episod de o oră pentru producţiile cu buget mare de pe serviciile de top.

Aceste servicii, precum Netflix, Disney+ şi Max, s-au angajat, de asemenea, să crească transparenţa cu privire la numărul de ore de difuzare a anumitor programe.

Un rezumat al acordului încheiat de WGA a inclus protecţii AI.

„AI nu poate scrie sau rescrie materiale literare", potrivit rezumatului, care a menţionat, de asemenea, o cerinţă conform căreia materialele generate de AI trebuie să fie dezvăluite scriitorilor.

Acordul a abordat, de asemenea, chestiunile legate de drepturile reziduale de streaming şi transparenţa pentru datele din jurul streamingului. Creşterea Netflix şi a altor servicii de acest tip de-a lungul anilor a contribuit la transformarea Hollywood-ului, devenind o problemă majoră în grevele scriitorilor şi actorilor.

Deşi conducerea sindicatului le-a permis membrilor de sindicat să se întoarcă la lucru, contractele lor cu studiourile nu au fost încă ratificate oficial, ceea ce înseamnă că membrii sindicatului pot respinge în continuare termenii acordului, ceea ce ar putea prelungi o grevă istorică care a paralizat multe părţi ale industriei de divertisment din SUA.

Un purtător de cuvânt al SAG-AFTRA a transmis, într-o declaraţie referitoare la propriile negocieri, că sindicatul „analizează acordul provizoriu al WGA şi se angajează să obţină un acord corect şi echitabil pentru membrii".

„Rămânem în grevă în contractul nostru TV/Theatrical/Streaming şi ne vom informa membrii atunci când vor exista noutăţi legate de negocieri pe care să le împărtăşim. Nu vom face speculaţii cu privire la program sau la următorii paşi", a mai spus purtătorul de cuvânt.

Sindicatul a precizat că „alegătorii eligibili vor putea vota din 2 octombrie până pe 9 octombrie şi vor primi buletinele de vot şi materialele de ratificare la deschiderea votului".

WGA a început oficial greva pe 2 mai, făcând din greva aceasta una dintre cele mai lungi din istoria sa. Actualul record a fost înregistrat în 1988, când WGA a făcut grevă timp de 154 de zile.

Grevele de la Hollywood au fost costisitoare, cu un impact economic la nivel naţional de peste 5 miliarde de dolari, potrivit economiştilor. Durerea a fost resimţită nu doar de cei de la Hollywood; restaurantele şi afacerile care se adresează industriei de divertisment, cum ar fi machiajul şi munca de custodie, au suferit şi ele o scădere.

Bill Maher, care a spus că va reveni la emisiune în timpul grevei scenariştilor înainte de a reveni asupra acestei promisiuni, a anunţat marţi că emisiunea sa va reveni oficial vineri.

Dată publicare: 27-09-2023 07:17