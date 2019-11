Greta Thunberg se întoarce în Europa cu un catamaran. La bord se va afla și fiica unui român

Greta Thunberg se întoarce în Europa pentru a participa la summitul asupra schimbărilor climatice COP25, după ce acesta a fost mutat din Chile în Spania, relatează Agerpres.

„Sunt atât de fericită să pot ajunge la (summitul) COP25 din Madrid. Mi s-a oferit o călătorie din Virginia la bordul unui catamaran de 15 metri numit La Vagabonde”, a scris marţi Thunberg pe Twitter.

So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332