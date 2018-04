Greșeala pe care au făcut-o pasagerii avionului care și-a pierdut un motor. VIDEO

Marty Martinez, unul dintre pasageri, a publicat pe Facebook fotografii în care a surprins momentul în care măștile de oxigen au coborât, în urma incidentului care a condus și la moartea unei persoane, iar pasagerii pot fi observați folosindu-le greșit.

Confuzia a fost semnalată de o fostă însoțitoare de zbor, Bobby Laurie, care, în prezent, este gazda unei emisiuni televizate.

Femeia a postat, pe rețelele de socializare, un mesaj în care a atras atenția că masca de oxigen trebuie pusă atât peste nas cât și peste gură. În imagini se poate observa, însă, că toți pasagerii purtau măștile de oxigen doar peste gură.

“Aproape toți pasagerii zborului Southwest și-au pus greșit măștile de oxigen. Ascultați însoțitorii de zbor și ignorați telefoanele pe parcursul explicațiilor. Trebuie să acoperiți atât nasul cât și gura”, a scris fosta stewardesa, pe Twitter.

Pay attention to your flight attendants! Many people were not wearing the oxygen masks correctly on the Southwest flight this week. Two former flight attendants show us how to do it and explain why it’s important. 4&6 on @ABC7News pic.twitter.com/fE2RoT9olt