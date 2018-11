Greșeală hilară în Wall Street Journal. Cum a fost numit Putin

Getty

Prestigioasa publicație Wall Street Journal a fost nevoită să corecteze un articol în care l-a numit pe liderul Federației Ruse ”Vladimir Trump”.

Liderul de la Kremlin a fost numit ”Vladimir Trump” într-un articol referitor la decizia președintelui american de a anula întâlnirea bilaterală de la Summitul G20 din Argentina cu omologul său rus. Articolul a fost corectat apoi.

”Vladimir Putin este președintele Rusiei. O greșeală de editare l-a identificat greșit pe Domnul Putin într-o variantă anterioară a acestui articol” este erata publicată de Wall Street Journal.

Eroarea a stârnit un val de glume pe Twitter, unii comentând chiar că a fost intenționată.

”Cel mai bun lucru pe care l-am văzut toată ziua. Vă mulțumesc!”, ”Nu sunt sigur că este o greșeală”, ”Un accident intenționat”, ”Cred că asta se numește scăpare freudiană”, sunt câteva comentarii.



”E de înțeles. E greu de spus unde se termină Donald Putin și unde începe Vladimir Trump”, sună o altă glumă. ”Vladimir Trump e un fel de Brangelina” a comentat cu umor o jurnalistă.

Wall Street Journal accidentally calls Putin "Vladimir Trump" https://t.co/KT6NjL7Fa6 pic.twitter.com/msk41Aheaw

— The Hill (@thehill) 30 noiembrie 2018

"Vladimir Putin is president of Russia. An editing mistake erroneously identified him as Vladimir Trump." https://t.co/6eY54dSlUn — Jacob Gershman (@jacobgershman) 29 noiembrie 2018

According to @WSJ there is Vladimir Trump who is the president of Russia. They made the official correction today. pic.twitter.com/ENcznCDU2Y — Russian Market (@russian_market) 30 noiembrie 2018

Understandable. It’s hard to tell where Donald Putin ends and Vladimir Trump begins. https://t.co/H9GR5jwrc1 — Ana Navarro (@ananavarro) 29 noiembrie 2018

"Vladimir Trump" — this WSJ typo has to be a candidate for correction of the year https://t.co/KA4BAdZZ8j pic.twitter.com/6YIAEfHaIr — Brian Stelter (@brianstelter) 29 noiembrie 2018

"Vladimir Trump" - kind of like "Brangelina."https://t.co/m1S1wxJQe4 — Julia Davis (@JuliaDavisNews) 29 noiembrie 2018

