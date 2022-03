Grecia: Trei morţi şi un rănit în explozia unei fabrici de dinamită

Explozia, a cărei cauză nu a fost stabilită, s-a soldat şi cu un rănit din rândul gardienilor. Ea s-a produs în jurul orei locale (05.45 GMT) la uzina ELTEK din Agalaioi, la 27 km de Greneva, potrivit unui comunicat al companiei.

„Clădirea a fost total distrusă", a declarat primarul din Grevena, Yiorgos Dastamanis, pe canalul Star TV, în timp ce populaţia locală a crezut că este vorba despre un cutremur de pământ. O coloană groasă de fum s-a ridicat din dărâmături.

Three dead in factory explosion in Greecehttps://t.co/iCGx3joFfl pic.twitter.com/KJziKTc5jl