Grecia și Turcia au acceptat să înceapă discuțiile pentru încheierea crizei

În ultimele zile, Ankara şi Atena şi-au înmulţit demonstraţiile de forţă în această regiune, amplificând tensiunile, şi numeroase incidente au mărit îngrijorarea privind posibilitatea soluţionării crizei. Cele două ţări îşi dispută împărţirea zăcămintelor de gaz descoperite în ultimii ani, potrivit agerpres.

"După discuţiile mele cu liderii grec şi turc cei doi aliaţi au convenit să înceapă discuţii tehnice la NATO şi să stabilească mecanisme pentru detensionare militară în scopul de a reduce riscul de incidente şi accidente în Mediterana de Est", a postat Stoltenberg pe Twitter.

"Grecia şi Turcia sunt aliaţi preţioşi şi NATO este o platformă importantă pentru consultări asupra tuturor chestiunilor care privesc securitatea noastră comună", a adăugat el.

