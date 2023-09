Giorgia Meloni spune că „Nu ne putem juca de-a solidaritatea cu frontierele altora”, în cadrul summitului din Malta

în cazul în care nu se ajunge la un compromis mai bun asupra statutului acestor ONG-uri în cadrul Pactului Azilului şi Imigraţiei, a anunţat la un summit în Malta premierul italian Giorgia Meloni, relatează AFP, citează news.ro.

Şefa Guvernului italian respinge un amendament prezentat de către Germania cu privire la statutul şi rolul ONG-urilor joi, la un vot la Bruxelles asupra Pactului Azilului şi Migraţiei.

Europe is less divided on the migration issue than the US. A big summit on Malta today with President Macron, Meloni, @vonderleyen and other leaders presented a European consensus across the political spectrum to curb the migrant influx and ramp up returns pic.twitter.com/It8WjPe23Z