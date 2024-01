Giles Portman este noul ambasador al Marii Britanii la București. „Vreau românii să vadă în M. Britanie un partener natural”

Înainte de a pleca de la Londra, a discutat cu majestatea sa, Regele Charles, despre România, unde guvernul se simte ca acasă.

În vârstă de 53 de ani, noul ambasador al Marii Britanii la București mărturisește că se simte legat de țara noastră. Acum 20 de ani a fost implicat în negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană, iar de curând a gestionat parteneriatul post-brexit cu privire la drepturile cetățenilor Uniunii Europene în Regatul Unit.

Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la București: „În ceea ce privește viziunea mea în timpul mandatului e ca relația bilaterală a noastră să crească și mai mult, pentru că cred că suntem două țări care gândesc la fel și vreau ca și românii să vadă în Marea Britanie un partener natural, pe care se pot baza”.

Asemeni predecesorilor săi, Giles Portman a petrecut o lună la Iași. A locuit în casa unei familii de la care a învâțat limba română în timp record. Tot acolo a ajuns să aprecieze bucătăria noastră, în special sarmalele și micii.

Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la București: „Ceea ce m-a surprins cu adevărat a fost că, atunci când mă pregăteam să vin aici, am mers într-o librărie și nu am găsit prea multe ghiduri despre România. Este o țară pe care mulți britanici nu au descoperit-o. Abia aștept nu atât să lucrez aici, în București, cât să descopăr frumusețile pe care le are de oferit”.

Înainte de a se instala în funcție, a avut o discuție despre România cu majestatea să, Regele Charles.

Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la București: „Vom vedea cum evoluează programul și dacă va putea să vină în România la fel de des căaatunci când era doar prinț de Welles, dar nu cred că cineva are vreo îndoială despre dragostea regelui pentru România”.

Giles Portman confirmă că Marea Britanie va continua să susțină parteneriatul militar cu România. Prin asta înțelegem exerciții și antrenamente comune.

