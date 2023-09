Gestul făcut de Vladimir Putin când s-a întâlnit cu Kim Jong Un. Detaliul observat de un expert. VIDEO

Cei doi lideri s-au întâlnit miercuri dimineață, la un centru spațial din Extremul Orient Rus.

Putin l-a întâmpinat pe omologul său când a coborât din limuzină, pe care liderul de la Phenian a luat-o cu el pe trenul blindat care l-a adus în Rusia.

Kim Jong Un and Vladimir Putin had a lengthy handshake as the North Korean leader arrived for a meeting in Russia where they are expected to discuss an arms deal ⤵️ pic.twitter.com/tsV216PWGX