Ger în Europa. Zăpadă de 3 metri în Austria, aflată sub cod roșu de ninsori

În regiunile alpine, mii de oameni sunt prizonieri în propriile case din cauza drumurilor închise, iar vântul puternic a dat peste cap transportul aerian.

Stratul de zăpadă depus pe acoperişuri depăşeşte înălţimea unui om în regiunea Salzburg din Austria. De la jumătatea săptămânii trecute, ninsorile căzute în centrul şi nordul ţării s-au tot acumulat.

Iar în munţi zăpada atinge chiar şi trei metri. Iar situaţia rămâne complicată şi în zilele următoare: regiuni întregi ale Austriei se află până vineri sub cod roşu de ninsori şi cod galben de vânt.

Sate întregi sunt rupte de lume pentru că drumurile sunt închise din cauza pericolului mare de avalanşe. Pe valea Soelktal din Styria, sunt blocaţi în jur de 2.000 de oameni, printre care şi turişti. Nici elicopterele armatei folosite în mod obişnuit la operaţiunile de salvare în caz de avalanşe nu s-au putut ridica de la sol.

Într-un sat cu 480 de locuitori, un medic a putut ajunge cu snowmobilul, escortat de salvamontişti. Iar mai multe staţiuni de schi sunt închise până la noi ordine. Mulţi turişti şi-au irosit vacanţele închişi în hoteluri, sperând că vremea se va îmbuna, iar în cele din urmă au fost evacuaţi la cerere.

Noi ninsori sunt anunţate şi în sudul şi estul Germaniei, iar în unele zone autorităţile au declarat stare de urgenţă ca să se poată coordona mai bine.

Wolfgang Rzehak, oficial local: ”Ninge fără oprire. Avem zăpadă apoasă, copaci căzuţi, drumurile sunt parţial închise şi traficul local e greu de asigurat.”

Şi în Grecia sunt închise unele drumuri rurale din cauza zăpezii, iar la Atena şi în multe zone învecinate nu se ţin cursuri. În nordul ţării, în regiunea Drama, temperaturile minime au coborât sub 20 de grade.

În Olanda, vântul care a bătut cu 80-100 de kilometri pe oră a dus la anularea a aproape un sfert dintre zborurile de pe aeroportul Schiphol, iar în zonele de coastă s-au înregistrat inundaţii.

SNOWED IN: Mounds of snow piled up on a restaurant in the Austrian Alps, causing a disruption for residents and visitors alike. Some regions in Austria experienced power outages, school closures and several building collapses. https://t.co/kM3m9rmU7E pic.twitter.com/1MtJ7rBlL7