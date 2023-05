”George Soros a murit”. Cum a reacționat miliardarul la zvonurile că a suferit un atac de cord fatal

Un zvon bizar conform căruia miliardarul George Soros a murit devenit luni viral pe Twitter, în ciuda faptului că știrea falsă provenea de la un cont cu trei urmăritori, scrie Daily Mail.

Ilustrand cât de convingătoare pot fi știrile false pe Twitter, cei de la Politics For All Ireland au distribuit inițial duminică seara un scurt tweet în care anunțau moartea lui Soro, postare ștearsă ulterior.

În cele din urmă, însuși George Soros, miliardarul în vârstă de 92 de ani, a reacționat.

Rumors that I had a heart attack are completely false. I am alive and healthy.