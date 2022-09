General american: Este începutul sfârșitului Federației Ruse așa cum o știm. Trebuie să fim pregătiți pentru asta

„Cred că obiectivele militare ale SUA pentru acest conflict ar trebui să includă «deimperializarea» Rusiei. Mi se pare că vedem începutul sfârșitului Federației Ruse așa cum arată astăzi. Trebuie să fim pregătiți pentru asta…nu am fost pregătiți pentru sfârșitul URSS”, a transmis Generalul Ben Hodges într-un mesaj pe Twitter.

Mesajul a fost un răspuns la o declarație a lui Kurt Volker, fost ambasador la NATO și fost negociator de top pentru Ucraina, potrivit căreia „războaiele imperialiste” ale Rusiei împotriva vecinilor săi nu au început în Ucraina, ci „s-au întâmplat” în Georgia și „nu putem uita că Rusia este încă în Georgia.”

De asemenea, Ben Hodges sugerează că Moldova și Ucraina ar trebui să abordeze împreună problema Transnistriei, deoarece Kremlinul nu este acum în măsură să împiedice astfel de eforturi, potrivit Kyiv Post.

I think that US war-aims for this conflict should include "de-imperialization" of Russia. It seems to me that we are seeing the beginning of the end of the Russian Federation as it looks today. We need to be prepared for this...we were not prepared for the end of the USSR. https://t.co/tXpx6m3KmU