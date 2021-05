Gaza - 33 de morţi în raiduri, cel mai grav bilanţ zilnic de luni

În total, 181 de palestinieni, între care 52 de copii, au pierit în raiduri ale armatei israeliene, potrivit unui ultim bilanţ palestinian.

Cei opt copii au murit în bombardamentele asupra unui cartier din oraşul Gaza, potrivit Ministerului Sănătăţii.

Israeli forces bomb the Jalaa building in Gaza, where international media channels, including Al Jazeera and Associated Press, were located pic.twitter.com/a55Dd1QLmB