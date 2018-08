Gala MTV Video Music 2018, marcată de mesaje politice împotriva măsurilor lui Donald Trump

Getty

Cântăreaţa americană de muzică rapp Cardi B a deschis, luni seară, gala MTV Video Music Awards 2018 marcată de mesaje politice, cu un show care a atras atenţia asupra măsurilor controversate ale preşedintelui Donald Trump în materie de imigraţie.

Zeci de copii imigranţi însoţiţi de familiile lor, purtând tricouri albe cu mesajul "Suntem cu toţii fiinţe umane", s-au alăturat rapperului Logic pe scena VMA de la Radio City Music Hall din New York pe melodia 'One Day'. Cântecul şi un nou videoclip muzical protestează contra politicii de toleranţă zero în urma căreia mii de copii imigranţi au fost separaţi de părinţii lor în luna iunie după ce au trecut frontiera cu Mexicul fără documente. National Domestic Workers Alliance a anunţat într-un comunicat că a contribuit la organizarea acestui spectacol, alături de alte două organizaţii.

Cardi B, aflată la prima apariţie pe scenă după ce a născut în luna iulie, a fost câştigătoarea categoriei "Piesa verii" cu hit-ul 'I Like It' interpretat împreună cu J Balvin şi Bad Bunny. Cântăreaţa de 25 de ani din New York, care a devenit celebră în august 2017 după lansarea hitului ''Bodak Yellow'', a condus topul nominalizărilor VMA 2018, fiind menţionată la toate categoriile importante, inclusiv cel mai bun artist şi cel mai bun artist nou, dar şi la cel mai bun videoclip.

A fost o noapte mare şi pentru Ariana Grande, în vârstă de 25 de ani, care a câştigat premiul pentru cel mai bun videoclip pop cu piesa "No Tears Left to Cry". Cu această ocazie, artista a avut prima apariţie publică alături de logodnicul său Pete Davidson.

Jennifer Lopez a fost recompensată cu premiul Michael Jackson Video Vanguard în semn de recunoaştere a celor două decenii de activitate şi a ridicat spectatorii în picioare cu un potpuriu alcătuit din cele mai cunoscute hit-uri ale sale. "A fost o călătorie incredibilă în care am visat cele mai îndrăzneţe visuri şi care au devenit apoi realitate", a declarat Lopez.

Cardi B şi Bruno Mars, Beyonce şi soţul ei Jay-Z, dar şi Childish Gambino au concurat pentru cel mai râvnit trofeu - videoclipul anului - cu Ariana Grande, nominalizată pentru ''No Tears Left to Cry", Camila Cabello cu ''Havana'' şi Drake cu ''God's Plan''.

Însă Beyonce şi Jay-Z, Gambino, Bruno Mars şi Drake s-au numărat printre principalii artişti care nu au luat parte la gală.

Sub numele de scenă ''The Carters'', celebrul cuplu de vedete Beyonce şi Jay-Z a obţinut opt nominalizări pentru videoclipul ''APES**T'', filmat în interiorul muzeului Luvru din Paris, având pe fundal unele dintre cele mai renumite opere de artă din lume.

Childish Gambino, numele de scenă al actorului Donald Glover, a câştigat şapte nominalizări cu videoclipul său pe un ton virulent ''This Is America'', care abordează tema identităţii populaţiei de culoare şi a brutalităţii forţelor de ordine.

Gala VMA, prima reuniune a unor artişti de top de la trecerea în nefiinţă, săptămâna trecută, a legendarei Aretha Franklin, i-a adus un omagiu "reginei muzicii soul".

Câştigătorii celor mai importante categorii ale MTV Video Music Awards 2018 sunt:

Videoclipul anului: 'Havana' - Camila Cabello

Artistul anului: Camila Cabello

Melodia anului: 'Rockstar' - Post Malone, 21 Savage

Cel mai bun artist nou: Cardi B

Cea mai bună colaborare: 'Dinero' - Jennifer Lopez, DJ Khaled, Cardi B

Cel mai bun videoclip hip-hop: 'Chun-Li' - Nicki Minaj

Cel mai bun videoclip dance: 'Lonely Together' - Avicii, Rita Ora

Cel mai bun videoclip pop: 'No Tears Left to Cry' - Ariana Grande

Piesa verii: 'I Like It' - Cardi B, J Balvin, Bad Bunny

Cel mai bun videoclip cu mesaj: 'This is America' - Childish Gambino

Premiul The Michael Jackson Video Vanguard Award: Jennifer Lopez

