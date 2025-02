Gală caritabilă înaintea decernării premiilor Grammy. Milioane de dolari pentru victimele incendiilor din Los Angeles

The Grateful Dead au fost în lumina reflectoarelor, vineri, la o gală caritabilă anuală premergătoare premiilor Grammy, care a strâns milioane de dolari pentru muzicienii afectaţi de incendiile de pădure care au devastat recent Los Angeles.

Cea de-a 34-a gală anuală MusiCares Person of the Year a adus un omagiu trupei de rock psihedelic The Grateful Dead prin strângerea a peste cinci milioane de dolari într-o singură seară.

Potrivit organizatorilor, suma totală strânsă de la începutul incendiilor, la începutul lunii ianuarie, depăşeşte 9 milioane de dolari.

Misiunea mai largă a MusiCares este de a sprijini artiştii şi alţi lucrători din industria muzicală din SUA care se află în situaţii precare, oferind ajutor în ceea ce priveşte sănătatea fizică şi mentală, recuperarea din dependenţă şi serviciile de bază, inclusiv cheltuieli precum chiria.

"Foarte mulţi oameni care lucrează în muzică nu au o plasă de siguranţă. Ei trăiesc de la un salariu la altul şi sunt incredibil de vulnerabili", a declarat Theresa Wolters, vicepreşedinte al MusiCare, într-un interviu acordat AFP înaintea galei.

La 28 ianuarie, organizaţia sa primise aproape 3.000 de cereri de despăgubire legate de incendiile din Los Angeles, o cifră care se adaugă cererilor de asistenţă pe care MusiCares le primeşte de obicei.

Wolters a explicat că asistenţa de urgenţă imediată a organizaţiei include de obicei un ajutor financiar de 1 500 de dolari şi un card de cumpărături de 500 de dolari, iar asistenţa pe termen mai lung poate include ajutor pentru francizele de asigurare, facturile medicale, chiria sau înlocuirea unui instrument muzical.

Agenţia meteo privată AccuWeather a estimat pagubele totale şi pierderile economice cauzate de incendii între 250 şi 275 de miliarde de dolari.

Membrii trupei The Grateful Dead, printre care Jerry Garcia, Phil Lesh, Bob Weir, Mickey Hart şi Bill Kreutzmann, au fost figuri-cheie în contracultura apărută în anii 1960.

"Longevitatea nu a fost niciodată o preocupare majoră a noastră; să aprindem mulţimile şi să răspândim bucurie prin muzică a fost tot ce am avut ŕ în minte, şi în mare parte am făcut exact asta", a declarat Bob Weir.

