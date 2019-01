Gafă de Anul Nou la Sydney. Mesajul apărut în timpul artificiilor

"Oh, nu, este 2018 din nou", a titrat ziarul ''Sydney Morning Herald", remarcând greşeala din mesajul proiectat deasupra podului în momentul în care au fost lansate 8,5 tone de artificii.

'Oh no! it's 2018 again': Sydney makes hilarious typo while welcoming New Year 2019 https://t.co/vMUwsInvRs

Doar unele persoane experimentate din public au surprins momentul pe reţelele sociale când aproximativ un milion de oameni au asistat în Golful Sydney, în apropiere de Casa Operei, la festivitatea de marcare a Anului Nou.

Pe Twitter, unii au descris această eroare ca fiind "Ziua cârtiţei", referindu-se la filmul din 1993 cu Bill Murray.

Anna MacInerney, şefa organizării evenimentului, a spus că nu i-a plăcut greşeala şi a încercat să trateze momentul cu umor şi să întoarcă pagina.

You are not alone. Sydney still puts ‘2018’ on their harbour bridge https://t.co/03CVh9BIGn