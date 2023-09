Furtuna tropicală a făcut prăpăd în Japonia. O sută de alunecări de teren au avut loc după precipitaţii record

Oraşul Mobara, în prefectura Chiba, a înregistrat o cantitate de precipitaţii de 392 mm, cifra cea mai ridicată înregistrată vreodată de Agenţia meteorologică japoneză de la începerea înregistrărilor meteo în 1976.

Acest potop intervine după o săptămână ploioasă în Asia de Est. Sudul Chinei a fost lovit de precipitaţii record care au inundat marile oraşe ale regiunii, iar taifunul Haikui a doborât arbori şi a provocat inundaţii în Taiwan.

