Coreea de Nord și-a prezentat noul „submarin nuclear tactic de atac”. Analiştii se îndoiesc că va funcționa

Submarinul nr. 841 - numit „Eroul Kim Kun Ok”, după o figură istorică nord-coreeană - va fi unul dintre principalele "mijloace ofensive subacvatice ale forţei navale" ale Coreei de Nord, a declarat liderul Kim Jong Un la ceremonia de lansare, care a avut loc miercuri, scrie news.ro.

Analiştii spun că nava pare a fi un submarin modificat din epoca sovietică din clasa Romeo, pe care Coreea de Nord l-a achiziţionat de la China în anii 1970 şi a început să îl producă la nivel naţional. Designul său, cu 10 trape pentru tuburile de lansare, arată că cel mai probabil este înarmat cu rachete balistice şi rachete de croazieră, cred analiştii.

BREAKING: North Korea christened a new "tactical nuclear attack submarine" on Sept. 6 that has been under development for years, with leader Kim Jong Un attending the ceremony at the Sinpho shipyard on the east coast. More @nknewsorg soon pic.twitter.com/BzBzPuH4AI