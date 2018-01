Fotografia din cauza căreia Barack Obama ar fi putut pierde cursa pentru Casa Albă, ținută în secret până acum

În 2005, jurnalistul Askia Muhammad i-a făcut o fotografie lui Barack Obama zâmbind alături de liderul Națiunii Islamului, Louis Farrakhan, în timpul unei reuniuni, scrie metro.co.uk.

Pe atunci, jurnalistul a fost nevoit să nu spună un cuvânt despre acea fotografie, care cu siguranță i-ar fi afectat viitorul politic al lui Obama.

Muhammed a făcut publică fotografia joi, menționând că a păstrat marele secret în tot acest timp.

La acea vreme, Obama era senator de Illinois, iar fotografia a fost păstrată în secret până când a obținut nominalizarea democratului pentru a candida la funcția de președinte.

”Ar fi făcut diferența cu siguranță”, susține jurnalistul, care spune că a ținut-o bine ascunsă de presă pe toată perioada mandatului lui Barack Obama.

How charming. @BarackObama met with #NationOfIslamn leader @LouisFarrakhan at a 2005 Congressional Black Caucus event. Photographer & NoI member Askia Muhammad (@askiaphotojourn) hid it until now, rightly fearing its impact on Obama's career.

Obama's career was one great deceit. pic.twitter.com/CeKwT2rlhe