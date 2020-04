FOTO. Imagini istorice prezentate de Regina Elisabeta a II-a, după ce a împlinit 94 de ani

Regina îşi petrece de obicei ziua de naştere într-un cadru privat, fără prea multe evenimente publice, însă aniversarea sa din acest an va fi şi mai discretă, relatează Agerpres.

Aniversările regale sunt marcate în mod tradiţional în Marea Britanie prin salve de tun ceremoniale, ce au loc în mai multe spaţii publice din Londra, însă suverana a considerat că astfel de ceremonii nu ar fi potrivite în circumstanţele actuale.

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. ????????

???? In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj