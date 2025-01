Forumul Economic Mondial de la Davos 2025: Evenimentul din acest an vine în urma unui super an electoral

Agendă va include subiecte precum Ucraina, Gaza, schimbările climatice şi inteligenţa artificială, dar care va fi dominată de revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, relatează Deutsche Welle.

Evenimentul din acest an vine în urma unui super an electoral, în care liderii mai multor ţări au fost înlăturaţi de la putere sau au pierdut din voturi, slăbiţi de preţurile ridicate şi perspectivele economice sumbre, alegătorii preferând partidele şi candidaţii radicali.

Creşterea populismului, precum şi războiul din Ucraina şi situaţia umanitară din Gaza, regularitatea alarmantă a evenimentelor meteorologice extreme şi revoluţia inteligenţei artificiale (AI), aflată în desfăşurare, sunt câteva dintre problemele cheie asupra cărora delegaţii se vor concentra în timpul celor cinci zile de întâlniri.

”Se întâmplă în cel mai complicat context geopolitic din generaţii”, a declarat marţi preşedintele WEF Borge Brende, jurnaliştilor.

În oraşul alpin elveţian sunt aşteptaţi aproape 3.000 de lideri, inclusiv 60 de şefi de stat şi de guverne, din peste 130 de ţări.

Printre liderii mondiali care urmează să participe la întâlnire se numără cancelarul german Olaf Scholz, preşedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, vicepremierul chinez Ding Xuexiang, Javier Milei din Argentina, preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa şi Muhammad Yunus din Bangladesh.

Discuţiile vor fi dominate de Donald Trump

Donald Trump se va adresa online adunării la doar câteva zile după învestirea sa ca preşedinte al SUA, pe 20 ianuarie.

Revenirea lui Trump la Casa Albă este aşteptată să domine discuţiile de la Davos. De la ameninţarea că va impune tarife pentru state prietene şi inamice deopotrivă până la afişarea de ambiţii expansioniste faţă de Canada şi Groenlanda, Trump i-a lăsat pe investitori, companii şi guverne să ghicească ce se va întâmpla.

Factorii de decizie şi investitorii încă încearcă să-şi dea seama exact cum se vor desfăşura războaiele comerciale ale lui Trump şi cum ar avea impact asupra economiei.

Se anticipează că potenţialele tarife vor afecta şi mai mult economii precum Germania şi China, care se luptă deja cu o creştere economică negativă şi, respectiv, moderată.

Experţii avertizează că propunerile ample ale lui Trump, care depăşesc cu mult ceea ce a implementat administraţia sa anterioară, ar duce la creşterea preţurilor şi ar declanşa represalii din partea partenerilor comerciali, provocând un şoc global.

”Dacă te uiţi la experienţa pe care am avut-o cu prima administraţie a lui Trump, comerţul a crescut, investiţiile au crescut. Dar există un alt peisaj acum în care am putea vedea mai multe tarife, am putea vedea mai multe relaţii bazate pe proximitate, prietenie, astfel încât lanţurile de aprovizionare se vor schimba, dar atâta timp cât vedem creşterea comerţului şi creşterea globală, puteţi privi ca o jumătate de pahar plină sau pe jumătate goală”, a spus Brende.

Ucraina, Gaza şi Siria în atenţie

Războiul Rusiei în Ucraina, care se apropie acum de trei ani, este din nou unul dintre subiectele cheie de pe ordinea de zi. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa personal la întâlnire.

Trump a promis, în timpul campaniei, că va ajunge la un acord de pace pentru a rezolva conflictul Rusia-Ucraina în prima sa zi de mandat, o cronologie care pare nerealistă.

Chiar şi consilierii lui Trump se uită la un calendar de luni de zile pentru a pune capăt războiului.

Fundaţia Victor Pinchuk din Ucraina va găzdui mai multe evenimente la Casa Ucrainei în acest an, inclusiv proiectul ”Ţara ta mai întâi — Câştigă cu noi”.

