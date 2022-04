Forţele ruse continuă atacul asupra fabricii de oţel Azovstal din Mariupol

Nu s-au făcut încă progrese teritoriale majore, a adăugat acesta, dar trupele ruse continuă să atace în regiunile populate Harkov şi Herson, mai spune sursa citată.

Un think tank de top al apărării din SUA spune că Rusia şi-a asigurat câştiguri minore miercuri în invazia sa din Ucraina. Institutul pentru Studierea Războiului a raportat câştiguri marginale din asaltul rusesc pe cale aeriană şi terestră asupra oraşului Mariupol, potrivit News.ro.

Luptătorii ucraineni din oraşul-port bătut au fost încolţiţi în complexul Azovstal Steel Plant.

#Azovstal, #Mariupol, where #Azov and the Marines, bravest of men, are fighting against impossible odds.

We will win this war for them. They have shown us all what is the very definition, the very essence of courage.

Glory to #Ukraine ????????✊???? pic.twitter.com/1JWpSDFTJp