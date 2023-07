Forțele ruse au lansat 19 atacuri aeriene în sudul Ucrainei. Două persoane au murit în Zaporojie | FOTO

”O rachetă inamică a atins o zonă deschisă. Din nefericire, un bărbat şi o femeie au fost ucişi”, a anunţat sâmbătă, într-o postare pe Telegram, secretarul Consiliului Municipal din Zaporojie Anatoli Kurtev.

Russians kill Ukrainians every day:(

the ???????? hit Zaporozhye

An enemy missile hit an open area. A man and a woman died. Another woman was injured.

The blast wave knocked out windows in high-rise buildings and damaged the building of an educational institution and a supermarket. https://t.co/NoYDAd5FFI