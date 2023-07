De ce este susținută în continuare Rusia în lume, în ciuda războiului pe care l-a declanșat în Ucraina

În picioare, cu privirea fixă, dar în mod vizibil satisfăcut, Vladimir Putin s-a afişat vineri înconjurat de aproximativ 15 şefi de stat africani, la Sankt Petersburg, la al doilea Summit Rusia-Africa.

Care este mesajul fotografiei de familie?

Moscova, dă asigurări Putin, intenţionează să lucreze ”mână-n mână” cu acest continent cu peste un miliard de locuitori.

Putin and Dilma, as well as the head of the African Union, were in the plenary session of the Economic and Humanitarian Forum at #RussiaAfrica in St. Petersburg. pic.twitter.com/qe2jV0PbjP