Finlanda cumpără sistemul de apărare antirachetă ”Praştia lui David” din Israel cu 317 milioane de euro

Contractul ”istoric” salută Ministerul israelian al Apărării, în vederea apărării teritoriului de la frontiera cu Rusia, cu care are o frontieră de 1.300 de kilometri, de atacuri cu rachetă balistică şi de croazieră.

Finlanda devine astfel al doilea stat membru NATO care achiziţionează un echipament antirachetă străin şi nu unul european.

Director General MG (Res) Eyal Zamir signed an agreement for the sale of the "David's Sling" to Finland valued at approx. 317 million EUR. It is one of the world's leading systems for intercepting advanced threats including ballistic missiles, cruise missiles, aircraft & drones. pic.twitter.com/lqeAxy7WiK