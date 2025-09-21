Financial Times: UE va bloca accesul marilor companii tehnologice la noul sistem de partajare a datelor financiare

Marile companii de tehnologie pierd o bătălie politică la Bruxelles pentru a obține acces la piața datelor financiare din UE.

Acest lucru se întâmplă în ciuda amenințărilor lui Donald Trump de a sancționa țările care „discriminează” firmele americane prin taxe vamale mai mari, scrie Financial Times.

Cu sprijinul Germaniei, UE ia măsuri pentru a exlude Meta, Apple, Google și Amazon dintr-un nou sistem de partajare a datelor financiare, conceput pentru a permite dezvoltarea de produse digitale financiare pentru consumatori.

O astfel de decizie ar reprezenta un avantaj semnificativ pentru bănci, în eforturile lor de a respinge amenințarea concurențială din partea marilor companii tehnologice, despre care se tem că le-ar putea folosi datele pentru a le intermedia relația cu clienții și pentru a extrage cea mai mare parte a valorii rezultate din cunoașterea comportamentului de consum și economisire al oamenilor.

Giganții Big Tech pierd

După mai bine de doi ani, negocierile asupra regulamentului privind Accesul la Date Financiare (FiDA) intră în faza finală în săptămânile următoare, iar giganții Big Tech se confruntă cu o înfrângere aproape sigură, potrivit diplomaților.

„Acesta este un dosar în care jucătorii Big Tech pierd, de fapt, lupta de lobby”, a declarat un diplomat al UE.

Reformele urmăreau să ofere furnizorilor de servicii terți posibilitatea de a accesa datele băncilor și ale asigurătorilor și de a le folosi pentru a crea noi servicii, precum consultanță financiară.

Dar industria financiară europeană a purtat o luptă de rezistență pentru a restricționa accesul, susținând că s-ar risca ca așa-numiții gardieni digitali să „exploateze datele sensibile” deținute de instituțiile financiare europene și să „își consolideze pozițiile dominante”.

Îngrijorările industriei au fost susținute de Parlamentul European, apoi de Comisia Europeană și de capitale europene importante, precum Berlinul.

Țara care sugerat exluderea companiilor

Într-un document trimis altor țări din UE, consultat de Financial Times, Germania a sugerat excluderea marilor companii de tehnologie „pentru a promova dezvoltarea unui ecosistem digital financiar european, a garanta condiții de concurență echitabile și a proteja suveranitatea digitală a consumatorilor”.

Statele membre ale UE și Parlamentul European speră să ajungă la un acord asupra textului final al regulamentului în această toamnă.

O astfel de excludere riscă să reaprindă tensiunile transatlantice, după ce Bruxelles și Washington au convenit asupra unui acord comercial la sfârșitul lui iulie. Trump a amenințat în repetate rânduri cu taxe vamale de retorsiune împotriva țărilor ale căror taxe sau legi tratează companiile tehnologice americane în mod incorect.

Grupurile de lobby ale Big Tech avertizează deja că pierderea nu va fi doar pentru platforme, ci și pentru consumatori, dacă direcția actuală se menține.

„Viziunea inițială a FiDA a fost să le ofere oamenilor control asupra propriilor date și acces la servicii financiare mai bune și mai inovatoare”, a declarat Daniel Friedlaender, șef al Computer & Communications Industry Association Europe, ai cărei membri includ multe companii Big Tech. „Cedând în fața băncilor consacrate, UE va limita opțiunile consumatorilor și va consolida jucătorii tradiționali care dețin deja puterea de ‘gatekeeper’ asupra datelor clienților.”

