Un individ a ucis doi oameni și a rănit alți 21 după ce a deschis focul, în trei locuri, inclusiv la un club de noapte popular printre homosexuali.

Suspectul este norvegian de origine iraniană, cunoscut de autorități însă pentru delicte minore.

Acum a fost pus sub acuzare pentru omor, tentativă de omor și act terorist.

Împușcăturile au început ieri noapte în jurul orei 1 ora locală, la London Pub, un club de noapte popular printre membrii comunității gay. Apoi, atacatorul a continuat să tragă, în aceeași zonă, în apropierea unui club de jazz și lângă un loc unde se vinde mâncare la pachet.

Individul a fost arestat, după câteva minute, pe o stradă din apropiere. El avea asupra lui două arme de foc.

Christian Hatlo, avocat: „Suspectul este cetățean norvegian, de 42 de ani, originar din Iran. Era cunoscut de poliție, dar nu pentru lucruri grave, doar delicte minore…”

Bărbatul a fost pus sub acuzare pentru omor, tentativă de omor, dar și pentru acte teroriste. Nu se cunosc motivațiile, spun autoritățile, și nu se știe nici dacă atacul a avut legătură cu marșul Gay Pride, care urma să aibă loc ieri la Oslo, dar care a fost anulat.

Jonas Gahr Støre, premierul Norvegiei: „Este o zi foarte întunecată pentru Oslo. Ne așteptam la o paradă plină de viață și entuziasm pe străzile noastre, o paradă a oamenilor care sărbătoresc, după trei ani de pandemie și multe restricții. În schimb, am avut o zi foarte întunecată în care teroarea a lovit Oslo. Indiciile duc spre un atac al unui islamist extremist.”

Sute de oamenii s-au strâns la locul tragediei pentru a depune flori. Printre ei, Prințul Moștenitor al Norvegiei și soția lui.

Mulți dintre cei veniți să aducă un ultim omagiu sunt în stare de șoc.

Am fost acolo aseară, din fericire am ieșit chiar înainte să se întâmple. Am avut mare noroc.

Este foarte trist, nu mă așteptam să se întâmple așa ceva.

Norvegia este considerată o țară relativ sigură, dar se mai petrec atacuri violente, comise de obicei de extremiștii de dreapta. În 2011, un individ înarmat a ucis 69 de oameni pe o insulă norvegiană, după ce a pus o bombă, la Oslo, lăsând în urmă alte 8 victime.