Momentul accidentului tragic din Timișoara. Un inginer medical a murit chiar în fața spitalului în care lucra

Bărbatul urma să îşi înceapă programul de lucru, când maşina lui a fost lovită puternic din spate şi împinsă sub un TIR.

Impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere. În imagini se observă maşina în care se afla bărbatul de 60 de ani - un autoturism roşu - care este aruncat pur şi simplu într-un TIR de pe sens opus. Anterior acestui moment, bărbatul semnalizase stânga, să intre în curtea spitalului. O şoferiţă de 31 de ani care venea din spatele lui, nu a observat şi l-a lovit puternic. Maşina loveşte iniţial un TIR, apoi este aruncată într-un alt camion.

Șoferul primului camion: „L-a lovit și l-a aruncat în fața mea. Ce să zic? Eu m-am uitat la el, am văzut că stă, eu am venit. Am pus frână, dar degeaba. Că a fost lovit din spate și proiectat în mine”.

Șoferul din al doilea camion: „Eu veneam dinspre Lugojului. Domnul venea dinspre UMT, domnișoara a lovit victima din spate, a aruncat-o la el și din el a ricoșat în mine”.

Medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase, aflat lângă Institutul de Cardiologie, au sărit să îi acorde primul ajutor.

Ionuț Tapirdea, medic ATI Victor Babeș din Timișoara: „Am ajutat colegii de la SMURD să extragă victima încarcerată în mașină și ulterior am predat-o către echipaj. Era cu insuficiență respiratorie destul de severă. Am făcut fiecare ce am putut să fim de ajutor. A fost un haos general”.

Coleg cu victima: „E colegul nostru de la cardiologie. A venit la servici. Mașina care a dat în spate l-a proiectat în tirul care venea pe partea asta și l-a băgat în celălat tir. Când au venit cei de la Babeș încă mai răsufla”.

Bărbatul a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital. Era angajat de 8 ani al Institutului de cardiologie şi avea în grijă întreţinerea unor aparate medicale. Şoferiţa de 31 de ani are dosal penal după tragedie.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 04-10-2023 13:29