Fiica emirului Dubaiului susține că este ținută ostatică de tatăl ei. Înregistrările difuzate de BBC

”Sunt într-o vilă. Sunt ţinută ostatică, iar această vilă a fost transformată în închisoare”, declară prinţesa, în vârstă de 35 de ani, în această înregistrare video cu telefonul mobil, în toaletă, pentru că”este singura încăpere cu uşă pe care o pot încuia”, potrivit News.ro.

Ea susține că totul se întâmplă la ordinele tatălui ei.

Princess Latifa, missing daughter of Dubai’s ruler, describes being drugged and held "hostage" on her father's orders, in secret footage seen by BBC News#MissingPrincesshttps://t.co/QVUrIURszw