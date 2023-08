Fetiță de 8 ani răpită și cărată într-un troler pe stradă, ziua în amiaza mare. Motivul invocat de răpitor este ireal VIDEO

Jin Nichole You, care are dublă cetățenie filipineză și coreeană, se întorcea joi acasă când a fost răpită și băgată într-un troler, în Mandaue City, provincia Cebu, scrie Daily Mail.

Familia ei a devenit rapid îngrijorată când și-a dat seama că fetița nu a mai ajuns acasă. Disperată, mama Tyree Rendal a verificat camerele de supraveghere ale apartamentului și a fost îngrozită să vadă o persoană neidentificată, cu hanorac, în interiorul proprietății.

Suspectul a fost văzut apoi târând o valiză mare, neagră, în care se crede că ar fi ascuns fata. Poliția orașului Mandaue a primit apelul de ajutor în jurul orei 17:00 și a lansat o vastă operațiune de căutare pentru copilul dispărut.

Ofițerii au găsit locația suspectului într-un apartament din același cartier, câteva ore mai târziu în acea seară. Polițiștii l-au arestat-o ​​pe Godiflor Rama, 32 de ani, îngrijitorul apartamentului în care stăteau victima și părinții ei.

”Am făcut asta pentru că mă acuzau că fur umerașe”

Jin a fost găsită speriată, dar vie. Copila a fost dusă la Biroul de Protecție a Femeilor și Copiilor din cadrul Postului de Poliție Subangdaku, unde a explicat ce s-a întâmplat.

Vorbind pentru presa locală, suspectul Godiflor a spus: „Sper că familia mă poate ierta pentru ceea ce am făcut. Am făcut asta doar pentru că mă acuzau că le-am furat bunurile, precum gențile și umerașele. Recunosc că fata este atrăgătoare, dar asta nu înseamnă că îmi place de ea. Nu am violat-o. Nu am agresat-o sexual”.

Poliția a spus că Godiflor s-a folosit de faptul era cunoscut de familie și fetiță pentru a-și pune în aplicare planul.

Biroul Regional de Poliție 7 a declarat: „Echipa de poliție a folosit imediat tehnologia modernă, investigații aprofundate și informații cuprinzătoare, care au avut ca rezultat urmărirea cu succes a suspectului și a victimei”.

„La trei ore după ce incidentul a ajuns la cunoștința agenților, a fost efectuată imediat o operațiune complicată de poliție de salvare, deschizând calea către salvarea cu succes a victimei și arestarea suspectului”.

Generalul de brigadă al poliției Anthony Aberin a declarat: „Aș dori să recunosc acțiunea foarte rapidă a agenților de poliție capabili, activi și aliați ai PRO 7 care au participat la operațiunea de salvare a victimei minore răpite și la arestarea răpitor”.

Jin s-a reunit în siguranță cu mama ei și își revine din calvar.

Aș dori să mulțumesc din suflet poliției și anchetatorilor. Au acționat rapid doar pentru a-mi salva fiica”, a spus mama fetiței.

„Nu mi-aș putea imagina că ni se va întâmpla așa ceva. O iubim atât de mult pe Jin, toată lumea știe ce fată bună este.

Efortul tuturor nu va fi irosit. Vom continua cu procesul legal pentru a obține dreptate pentru fiica mea”, a mai declarat Tyree.

Dată publicare: 11-08-2023 13:38