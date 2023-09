Fenomenul nemaiîntâlnit până acum în Grecia. Ce fel de ploi au lovit statul elen: „Este o situaţie extraordinară”

"Se pare că regiunea muntoasă din Magnesia a fost lovită de ploi de 600 până la 800 de litri pe metru pătrat în 24 de ore, un fenomen inedit în datele meteorologice ale ţării", măsurate din 1955, a declarat într-o conferinţă de presă Dimitris Ziakopoulos, vicepreşedinte al centrului de studii pentru gestionarea crizelor din cadrul Ministerului pentru Crize Climatice.

Două persoane au fost găsite moarte în ultimele două zile la Magnesia şi cel puţin patru sunt date dispărute în această regiune, situată la circa 330 km nord de Atena.

Ploile torenţiale care au lovit marţi oraşul Volos, capitala regiunii Magnesia, şi Muntele Pelion reprezintă "o cantitate mare (de apă) pentru Grecia şi pentru multe regiuni din Europa", a arătat expertul, într-o conferinţă de presă comună cu ministrul pentru criza climatică, Vassilis Kikilias, potrivit News.ro.

"Este o situaţie extraordinară", a insistat el.

Beautiful Horto has been devastated by the flooding in Pelion. We were there on Friday and left Volos on Saturday. ???? #greekfloods pic.twitter.com/VmA5WcVliV