Ella Haimi, soția bărbatului cu origini românești răpit de Hamas: ”Zilele petrecute în România mi-au dat speranță”

Sotia lui a venit in Romania să ceară ajutorul autorităților de la București. Ella Haimi a dat câteva declarații pentru ȘtirileProTV:

Simțiți acum mai mult decât oricând că soțul dumneavoastră ese în viață și în siguranță?

Ella Haimi: ”Da, am simțit acest lucru din prima clipă, am simțit că ceva era în neregulă, dar am simțit că este în viață. Sperață există, o păstrez în inimă mai ales după aceste două zile petrecute aici în România și sper în continuare că este în viață și că îl voi reîntâlni.

Soțul meu știa înainte să fie răpit că vom avea un copil, al patrulea copil și sper că îl va întâlni”.

Tocmai v-ați întâlnit cu primul ministru al României, Marcel Ciolacu, ce promisiuni a făcut?

Ella Haimi: ”În primul rând mi-a promis că este alături de mine și acesta este un lucru foarte important că nu sunt singură. Am cerut lucruri concrete și mi-a spus că mă va ajuta în privința lor. Am cerut două lucruri: în primul rând i-am cerut informații pentru că nu știu dacă soțul meu este mort sau în viață. În al doilea rând vreau să pot lua contact cu cineva din Guvernul României care să mă îmi ofere informații despre situația ostaticilor”.

Cum credeți că vă pot ajuta autoritățile din România în comparație cu cele din Israel? Credeți că sunt legături mai bune care vă pot ajuta?

Ella Haimi: ”Nu știu. Este dincolo de înțelegerea mea. Sunt un om simplu nu știu care sunt legăturile dintre țări, dar am sentimentul că Guvernul României mă poate ajuta”.

Știați ceva despre România? Ați fost vreodată în țara noastră?

Ella Haimi: ”Nu. Nu am mai fost în România, dar am auzit că este un loc foarte frumos, că există foarte multă agricultură ca în Israel și chiar plănuiam să venim aici în vacanța de iarnă în Brașov”.

