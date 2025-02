Explozii la consulatul Rusiei din Marsilia. Maria Zaharova: ”Au, toate, caracteristicile unui atac terorist”

"Exploziile de pe teritoriul Consulatului General al Rusiei din Marsilia au, toate, caracteristicile unui atac terorist", a declarat - potrivit Reuters - purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, citată de agenția de știri TASS, care este controlată de administrația de la Kremlin.

"Cerem (Franței) măsuri exhaustive și prompte de investigare, precum și măsuri de consolidare a securității misiunilor străine ale Rusiei.", a mai transmis Zaharova.

Incidentul din Franța are loc chiar când se împlinesc 3 ani de la declanșarea războiului în Ucraina, după invazia Rusiei.

Mass-media franceză a raportat anterior că o explozie a fost auzită în apropierea consulatului și că pompierii se aflau la fața locului.

